Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) odnotowała 218,38 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2023 r. wobec 29,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

W I półroczu 2023 r. FO Dębica uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 734,2 mln zł, co oznacza wzrost o 8,7% r/r. Zysk EBIT w tym czasie osiągnął poziom 252,9 mln zł (+687,9% r/r), a zysk netto był na poziomie 218,4 mln zł (+653,1% r/r). Uzyskane wyniki mają charakter nadzwyczajny, podkreślono.

Z kolei w samym II kwartale br. przychody ze sprzedaży wyniosły 802 mln zł i były wyższe o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk EBIT w II kwartale 2023 r. wyniósł 107,8 mln zł (+1178% r/r), a zysk netto był na poziomie 96,4 mln zł (+1 538,8% r/r), podano w komunikacie.

„Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszych sześciu miesiącach roku oceniamy jako bardzo dobre. Na znaczne wzrosty, które zaraportowaliśmy, wpływ miało kilka istotnych czynników. Jednym z nich był wzrost cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Dodatkowo w pierwszym półroczu wystąpił znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Uważamy, że wypracowane w pierwszym półroczu rezultaty mają charakter nadzwyczajny. Musimy także brać pod uwagę, że gospodarka nadal mierzy się z wyzwaniami takimi jak presja inflacyjna, rosnące koszty pracy czy niskie nastroje konsumenckie. Wpłynęło to na niższy popyt na opony w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu” – skomentował prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.



Sprzedaż do podmiotów powiązanych w I półroczu 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 613,7 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 14,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 33,6% do 120,5 mln zł, podano również.

„Obecnie mierzymy się ze skutkami niedawnego pożaru i koniecznością odtworzenia częściowo utraconych z tego powodu możliwości produkcyjnych. Spodziewamy się, że do listopada 2023 r. odbudujemy moce produkcyjne do poziomu 70% (z 55% obecnie). Pełnego rozruchu spodziewamy się na początku 2025 r. Należy przy tym zaznaczyć, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń” – dodał prezes.



Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews