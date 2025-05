Firma Oponiarska Dębica odnotowała 42,88 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2025 r. wobec 65,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,64 mln zł wobec 90,37 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,59 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 546,87 mln zł rok wcześniej.

Poprawa wyników finansowych za I kwartał 2025 rok jest przede wszystkim rezultatem odtworzenia mocy produkcyjnych po pożarze oraz wyższych cen w segmencie przychodów ze sprzedaży do podmiotów powiązanych, podkreśliła spółka.

„Jesteśmy usatysfakcjonowani osiągniętymi wynikami operacyjnymi i finansowymi w pierwszych miesiącach roku. Rezultaty te są w dużej mierze efektem skutecznie przeprowadzonego procesu odbudowy mocy produkcyjnych po pożarze z sierpnia 2023 roku. Zakończenie tego procesu w ostatnim kwartale ubiegłego roku umożliwiło nam powrót do pełnych zdolności produkcyjnych, co znalazło odzwierciedlenie w obecnych wynikach” – skomentował prezes Ireneusz Maksymiuk, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie należy podkreślić, że nadal otoczenie rynkowe pozostaje wymagające i charakteryzuje się wysoką zmiennością. Pomimo tych wyzwań utrzymujemy stabilną i bezpieczną sytuację finansową oraz operacyjną, co stanowi solidny fundament dla dalszego rozwoju i realizacji założonych celów” – dodał.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews