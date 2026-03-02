Firma Oponiarska Dębica miała jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 2 914,85 mln zł oraz zysk netto 124,98 mln zł w 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wyniki za rok 2025 są rezultatem:

– wyższych cen stosowanych w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi

– odtworzenia mocy produkcyjnych po pożarze, który miał miejsce w sierpniu 2023 roku” – czytamy w komunikacie.



Finalne wyniki będą przekazane 24 kwietnia 2026 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews