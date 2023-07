Firma Oponiarska Dębica zanotowała zysk netto w wysokości 218,38 mln zł przy przychodach w wysokości 1 734,25 mln zł w I półroczu 2023 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Wyniki finansowe za I półrocze 2023 r. są rezultatem:



– wyższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w okresie I półrocza br., w tym odzwierciedlenia wpływu wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. spowodowanych czynnikami inflacyjnymi, które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r.;



– znaczącego spadku poniesionych kosztów surowców i energii w II kwartale 2023 r., w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w II kwartale br.” – czytamy w komunikacie.

W opinii zarządu, nie należy traktować wyniku za I półrocze 2023 r. jako źródła wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników spółki w kolejnych okresach z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności biznesowe.

Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za I półrocze 2023 r., którego publikacja zaplanowana jest na 14 września 2023 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews