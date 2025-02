Firma Oponiarska Dębica miała jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 2 556,93 mln zł oraz zysk netto 77,76 mln zł w 2024 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Na wymienione wyżej wyniki finansowe za 2024 r. wpływ miały w szczególności:

– ograniczone moce produkcyjne oraz niższe ceny sprzedaży realizowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi w ciągu 2024 r. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ spadku kosztów surowców w listopadzie i grudniu 2023 r., które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w pierwszym kwartale 2024 r.,

– ujęcie w pozostałych przychodach operacyjnych otrzymanej zaliczki na poczet odszkodowania z tytułu pożaru w kwocie 151 mln zł,

– ponoszone w dalszym ciągu koszty związane z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r., w tym niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz kosztów odbudowywania mocy produkcyjnych, które za 2024 r. w sumie wyniosły 108 mln zł,

– przywrócenie w IV kwartale 2024 r. pełnych mocy produkcyjnych sprzed pożaru” – czytamy w komunikacie.



Finalne wyniki będą przekazane 25 kwietnia 2025 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews