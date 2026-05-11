Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomendował podział zysku za 2025 r., który wyniósł 124,98 mln zł, w następujący sposób: kwotę 93,72 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,79 zł na jedną akcję (ustalając 21 września jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 17 grudnia 2026 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu), a kwotę 31,26 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews