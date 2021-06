Zarząd Forever Entertainment podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienie zysku netto spółki za 2020 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

„Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej (…) jest związane z rosnącą liczbą projektów, w które zaangażowana jest spółka i które finansuje ze środków własnych w szczególności projektów realizowanych na podstawie umowy zawartej ze Square Enix Co. Ltd. z Japonii (…) Powoduje to konieczność przeznaczenia większych środków pieniężnych na produkcję gier ale, w opinii zarządu emitenta, takie działanie przełoży się na wzrost przychodów spółki w najbliższych kwartałach” – czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że odstąpienie od polityki dywidendowej ma charakter jednorazowy, a ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie walne zgromadzenie spółki.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

Źródło: ISBnews