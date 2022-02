Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (wzywający) oraz Lentiya Investments (podmiot nabywający) zdecydowali o nienabywaniu akcji spółki Develia przez podmiot nabywający w związku z nieziszczeniem się powyżej wskazanych warunków zastrzeżonych w treści wezwania, podano w komunikacie.

„W związku z wezwaniem na akcje Develia Spółka Akcyjna ogłoszonym w dniu 12 stycznia 2022 r. przez Forseti IV S.A R.L., Invest Line E S.A. oraz BEKAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […] Lentiya Investments sp. z o.o. (podmiot nabywający) oraz wzywający informują, że do końca okresu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na wezwanie, tj. do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 12:00 CET, spośród warunków zastrzeżonych odpowiednio w punktach 30(a), 30(b) oraz 30(e) Wezwania:

i) nie ziścił się warunek złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż co najmniej 295 388 485 akcji, to jest co najmniej 66% całkowitej liczby akcji, odpowiadających co najmniej 295 388 485 głosom na walnym zgromadzeniu spółki;

ii) ziścił się warunek wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia kontroli nad spółką;

iii) nie ziścił się warunek zawarcia przez spółkę wszelkich umów lub umowy niezbędnej(ych) do zapewnienia, że przejęcie kontroli nad spółką przez wzywających i podmiot nabywający w wyniku rozliczenia wezwania nie będzie: (i) stanowiło przypadku niewykonania zobowiązań (ang. event of default) wynikających z jakichkolwiek umów finansowania spółki lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio od niej zależnych ani nie uprawniało wierzycieli do zmiany lub wypowiedzenia którejkolwiek z takich umów finansowania, (ii) powodowało konieczności udzielenia przez wzywających, podmioty z nimi powiązane lub od nich zależne ani przez żaden podmiot z grupy spółki dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z umów finansowania grupy spółki oraz (iii) uprawniało wierzycieli do zwiększenia kosztu obsługi zadłużenia grupy spółki, w tym wysokości marży” – czytamy w komunikacie.

Ponadto, pozostałe warunki zastrzeżone odpowiednio w punktach 30 (c), 30(d) oraz 30(f) wezwania zostały zniesione przez wzywających w dniu 9 lutego 2022 r.

„Wobec powyższego, wzywający oraz podmiot nabywający podjęli w dniu dzisiejszym decyzję o nienabywaniu akcji spółki przez podmiot nabywający w związku z nieziszczeniem się powyżej wskazanych warunków zastrzeżonych w treści wezwania.

Wczoraj Develia podała, że zarząd spółki ocenia, iż podwyższona cena za akcje spółki w wezwaniu w wysokości 4,15 zł za sztukę nadal nie odpowiada wartości godziwej spółki.

Także wczoraj fundusze skierowały do Lentiya Investments oraz do wiadomości Develii list, w którym zadeklarowały, że nie sprzedadzą akcji w wezwaniu Forseti IV, Invest Line E i BEKaP FIZ po cenie 4,15 zł za akcję. Pod listem podpisały się Aviva OFE Aviva Santander, Nationale-Nederlanden OFE i OFE PZU „Złota Jesień”.

W połowie stycznia br. Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP FIZ ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 295 388 485 akcji Develii po cenie 3,34 zł za walor, zaś 9 lutego podwyższyli ceny akcji w wezwaniu do 3,9 zł za sztukę. 21 lutego cena została podniesiona do 4,15 zł za akcję.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews