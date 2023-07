Forte odnotowało 16 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2023), co oznacza spadek o 55% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowany zysk EBIT spadł w tym okresie o 89% r/r do 2,5 mln zł.

„Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w I kwartale 2023/2024 roku tj. od 01.04.2023 do 30.06.2023 wyniosła 264 mln zł (w tym 23 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o .o.) vs 333 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku tj. 01.04.2022 do 30.06.2022 (w tym 91 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 21% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022” – czytamy w komunikacie.

W wyniku operacyjnym I kwartału r.obr. 2023/2024 roku została ujęta sprzedaż 6 855 jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną Tanne w cenie 87 euro/jednostka, co wygenerowało dodatkowy dochód w wysokości 2,6 mln zł, podano także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews