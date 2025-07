Fabryki Mebli „Forte” miały 37 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kwartale roku obrotowego 2025/2026 (kwiecień-czerwiec br.), co oznacza wzrost o 61% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

„Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za 3 miesiące zakończonego okresu sprawozdawczego wyniosła 270 mln zł (w tym 58 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w fabryce płyty Tanne Sp. z o .o.) vs 251 mln zł w okresie porównawczym 2024/2025 roku (w tym 41 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 7,6% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za I kwartał 2025/26 wyniosła 23 mln zł, w stosunku do 9 mln zł w porównawczym okresie roku 2024/25, zaś szacunkowy wynik EBITDA Grupy wyniósł 37 mln zł, vs. 23 mln zł w I kwartale roku obrotowego 2024/25 roku (wzrost o 61 %)” – czytamy w komunikacie.

Pozytywny wpływ realizacji strategii zabezpieczeń ryzyka ekspozycji walutowej spółki w I kwartale 2025/26 wyniósł 30,9 mln zł, w porównaniu do 8,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Efekt ten dotyczy zarówno wysokości zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, jak i EBIT okresu sprawozdawczego, podano także.

Z kolei wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 1,3. Uzyskany wskaźnik mieści się w zakresie uzgodnionym z bankami finansującymi, podkreślono.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

Źródło: ISBnews