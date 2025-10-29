Fabryki Mebli „Forte” miały 41 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kwartale roku obrotowego 2025/2026 (lipiec-wrzesień br.), co oznacza wzrost o 116% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

„Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale bieżącego roku obrotowego wyniosła 280 mln zł (w tym 57 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej) w stosunku do 228 mln zł w okresie porównawczym 2024 roku (w tym 33 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 23% wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. […] Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT grupy kapitałowej za II kwartał 2025 roku wyniosła 27 mln zł, w stosunku do 5 mln zł w II kwartale poprzedniego roku obrotowego” – czytamy w komunikacie.

Pozytywny wpływ realizacji strategii zabezpieczeń ryzyka ekspozycji walutowej spółki w II kwartale 2025 wyniósł 30,6 mln zł, w porównaniu do 11,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Efekt ten dotyczy zarówno wysokości zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, jak i EBIT okresu sprawozdawczego. Dodatkowo pozytywny wpływ na wyniki finansowe w II kwartale 2025 roku miała sprzedaż praw do emisji CO2 w kwocie 9,6 mln zł oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy fabryce w Hajnówce w kwocie 2,4 mln zł. Wpływ na wynik EBIT II kwartału miała też decyzja zarządu spółki o utworzeniu odpisu w wysokości 5 mln zł na utratę wartości nieruchomości inwestycyjnej w Bydgoszczy spółki zależnej Galeria Kwadrat w związku z planowaną zmianą przeznaczenia obiektu, wskazano również.

Przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej za okres 6 miesięcy, tj. okres od 1 kwietnia 2025 do 30 września 2025 roku wyniosła 550 mln zł (w tym 114 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE) vs 479 mln zł w okresie porównawczym 2024 roku (w tym 74 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 15% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2024. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za ten okres wyniosła 78 mln zł, w stosunku do 42 mln zł w okresie porównawczym 2024 roku (wzrost o 86%).

Na dzień 30 września 2025 roku wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 1,0. Uzyskany wskaźnik mieści się w zakresie uzgodnionym z bankami finansującymi w zawartej w dniu 24 lipca 2024 roku umowie wspólnych warunków.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

Źródło: ISBnews