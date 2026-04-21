Grupa Forte miała 5 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kwartale roku obrotowego 2025/2026 (styczeń-marzec 2026 roku) w stosunku do 50 mln zł w okresie porównawczym 2024 roku (spadek o 90%), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy za IV kw. roku obrotowego 2025/2026 wyniosła -10 mln zł, w stosunku do 36 mln zł analogicznego okresu 2024 roku, a szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 351 mln zł (w tym 66 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w TANNE Sp. z o.o.) wobec 329 mln zł rok wcześniej (w tym 46 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 7% wyższa r/r, podano.

„Wyniki IV kwartału roku obrotowego 2025/2026 odzwierciedlają negatywną sytuację na rynku drewna oraz wywołaną zdarzeniami o charakterze geopolitycznym tj. problemami na rynku paliw i energii” – czytamy w komunikacie.

„Jednorazowy negatywny wpływ na EBIT IV kwartału roku obrotowego 2025/2026 miały także:

• utworzenie rezerwy w wysokości 6,6 mln zł na koszty związane z reorganizacją Emitenta polegające w szczególności na przebudowie modelu logistycznego i przejściu na scentralizowany model magazynowania. W tym celu powstaje nowoczesne centrum dystrybucyjne pod Warszawą o powierzchni ponad 47 tys. m², które pozwoli zapewnić optymalny poziom dostępności produktów, ograniczy znacząco transport pomiędzy zakładami produkcyjnymi Emitenta, umożliwi dalsze usprawnianie realizacji dostaw oraz doprowadzi do zwiększenia efektywności całego procesu logistycznego,

• utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i obrotowych we wszystkich spółkach Grupy na kwotę 3,5 mln zł” – podano dalej w materiale.



Na 31 marca 2026 roku wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 1,3x. Uzyskany wskaźnik mieści się w zakresie uzgodnionym z bankami finansującymi w zawartej w dniu 24 lipca 2024 roku Umowie wspólnych warunków, zaznaczono.



Spółka podała też, że przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy za 12 miesięcy roku obrotowego 2025/2026 wyniosła 1 209 mln zł (w tym 238 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) w stosunku do 1 101 mln zł w okresie porównawczym 2024 r. (w tym 156 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 10% wyższa r/r.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy za 12 miesięcy roku obrotowego 2025/2026 wyniosła 53 mln zł, w stosunku do 71 mln zł porównawczego okresu 2024 roku (spadek o 25%), zaś szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za 12 miesięcy 2025/2026 r. wyniosła 109 mln zł, w stosunku do 127 mln zł w okresie porównawczym 2024 roku (spadek o 14%), podano także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

Źródło: ISBnews