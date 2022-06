Fragiolig Holdings Ltd. nabędzie 2 297 401 akcji Atlas Estates w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż walorów spółki, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Handlowego.

„15 czerwca 2022 roku, zostały zawarte transakcje nabycia akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) będące wynikiem wezwania. W wyniku rozliczenia tych transakcji wzywający 1 nabędzie akcje spółki notowane na GPW w liczbie 2 297 401 akcji” – czytamy w komunikacie.

W kwietniu Fragiolig Holdings Ltd. (podmiot nabywający) i Atlas International Holding Limited ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 759 903 akcji, stanowiących ok. 5,48% kapitału Atlas Estates, po cenie 2,3 zł za walor. Wezwanie zostało ogłoszone w celu wycofania akcji z obrotu na GPW.

W wyniku wezwania Fragiolig Holdings zamierzał osiągnąć 40 322 787 akcji spółki, stanowiących ok. 80,13% kapitału (włączając w to akcje posiadane przez spółkę jako akcje własne). Zapisy w wezwaniu bęły przyjmowane od 11 maja do 10 czerwca br.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

Źródło: ISBnews