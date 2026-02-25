FRAM Fundacja Rodzinna zakończyła proces sprzedaży w ramach ABB łącznie 116,5 tys. akcji Dark Point Games, stanowiących ok. 8,05% kapitału i głosów, po cenie 15 zł za akcję, podała spółka.

„Zakończony proces sprzedaży akcji porządkuje strukturę akcjonariatu i zamyka ważny etap w historii spółki. Cieszymy się bardzo, że nowe grono akcjonariuszy dołączyło do spółki. Dla nas kluczowe jest to, że rynek pozytywnie odebrał kierunek, w jakim rozwija się Dark Point Games – zarówno w obszarze rozwoju marki Achilles, jak i budowy naszego nowego IP 'Brightfall'” – powiedział prezes Dark Point Games Paweł Waszak, cytowany w komunikacie.

Po rozliczeniu transakcji akcjonariusz sprzedający nie posiada już akcji Dark Point Games. Proces sprzedaży został zakończony 25 lutego 2026 r., a firmą inwestycyjną pośredniczącą w transakcji był Dom Maklerski INC. Równolegle do zakończonego procesu ABB spółka kontynuuje prace nad nowym tytułem „Brightfall” – kooperacyjnym survivalem z otwartym światem, tworzonym na silniku Unreal Engine 5.

„’Brightfall’ to dla nas coś więcej niż kolejna gra w portfolio. To projekt, który ma stać się drugim, równorzędnym filarem działalności studia obok marki Achilles. Od początku projektujemy go z myślą o długim cyklu życia – zarówno pod kątem rozwoju zawartości, jak i stabilnych, powtarzalnych przychodów. Unikalna mechanika światła i ciemności pozwala nam tworzyć doświadczenie, które realnie wyróżni się na rynku survivali i da przestrzeń do rozbudowy gry przez lata” – dodał Waszak.

Premiera „Brightfall” w formule Early Access na platformie Steam planowana jest jeszcze w 2026 r. Wcześniej studio przewiduje zamknięte playtesty, publiczne demo oraz udział w wydarzeniach branżowych. Model etapowego wydania ma umożliwić iteracyjne dopracowanie kluczowych systemów gry oraz aktywne włączenie społeczności graczy w proces jej rozwoju. Dodatkowo w 2026 r. spółka planuje przynajmniej trzy większe aktualizacje do Achilles: Survivor, w tym nowe postacie, wyzwania i tryby rozgrywki oraz dalsze usprawnienia jakości życia w grze, wspierające długoterminową monetyzację marki, wymieniono także.

Wcześniej w lutym prezes Dark Point Games poinformował ISBtech, że studio chce udostępnić grę „Brightfall” w trybie early access za ok. 5 miesięcy.

Dark Point Games to polskie studio założone w 2019 roku, tworzące niezależne gry klasy Premium Indie z wykorzystaniem autorskich technologii. Studio realizuje strategię self-publishingu. Pierwsza gra studia, „Achilles: Legends Untold” miała premierę w 2023 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2024 r.

Źródło: ISBnews