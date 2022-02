MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia oraz objęcia przez Fundusz – działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. – łącznie 55% akcji spółki eSky, podało MCI Capital ASI. Łączna wartość inwestycji wyniesie 157,72 mln zł.

„Na podstawie umowy, o ile zostaną spełnione zastrzeżone w niej warunki zawieszające, Fundusz:

1) nabędzie od pozostałych stron umowy w sumie 5.263.468 szt. akcji spółki za łączną cenę w wysokości 137.714.813,38 zł oraz

2) obejmie 764.526 szt. akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki za łączną cenę emisyjną w wysokości 20.003.269,41 zł” – czytamy w komunikacie.

Dokonanie transakcji uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody organu antymonopolowego. Ostateczny termin na ziszczenie się warunków zawieszających został ustalony na 31 maja 2022 r.

W wyniku realizacji objętych umową transakcji, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej Fundusz będzie posiadał akcje spółki stanowiące 55% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniające Fundusz do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

„MCI od ponad 20 lat jest aktywnym inwestorem branży digital travel i transportowej. Byliśmy lub jesteśmy inwestorami w takich spółkach, jak Travelplanet, Invia, Travelata i Tatilbudur oraz Gett. COVID przyśpieszył transformację cyfrową w branży turystycznej, więc najnowszą inwestycją wpisujemy się w ten trend. Warte podkreślenia jest także to, że jesteśmy w przededniu długoterminowego trendu wzrostowego w sektorze cyfrowej turystyki” – powiedział prezes MCI Capital Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.



Prezes eSky Łukasz Habaj wskazał, że grupa wykorzystała niesprzyjającą sytuację na rynku związaną z pandemią do umocnienia swojej pozycji oraz znaczącej poprawy efektywności. 2021 rok na poziomie zysku operacyjnego spółka zamknęła z wynikiem prawie dwukrotnie lepszym niż w rekordowym 2019 roku.

„Dotychczasowa strategia ekspansji międzynarodowej odegrała zatem kluczową rolę w umocnieniu naszej pozycji. Dzięki inwestycji ze strony MCI pozyskamy środki na realizację naszych kolejnych strategicznych celów, w tym znaczną automatyzację procesów z obszaru obsługi klienta, zwiększenie świadomości marki eSky na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz transformację w wiodącego gracza na rynku dynamicznego pakietowania” – powiedział Habaj.



Grupa eSky na przestrzeni ostatnich lat prowadziła intensywną ekspansję międzynarodową, która przyczyniła się do dynamicznego rozwoju spółki. W cztery lata do portfolio Grupy dołączyło 45 krajów z całego świata, w tym tak odległe rynki, jak APAC (Hong-Kong, Malezja, czy Singapur), a także rynki afrykańskie – Maroko, Kenia, Egipt, czy Nigeria. Aktualnie Grupa prowadzi sprzedaż w ponad 60 krajach na całym świecie, podano także.



„Ubiegłoroczna sprzedaż Grupy eSky wyrażona w TTV (Total Transaction Value), wyniosła w 2021 roku 1,6 mld zł. Wynik ten jest większy o 34% w porównaniu do 2020 roku. Zysk operacyjny grupy w 2021 roku wzrósł o 167% w stosunku do 2019 roku, co plasuje ubiegły rok jako najlepszy w historii firmy pod kątem zysku operacyjnego. Warto zaznaczyć, że w 2021 roku połowa przychodów Grupy eSky wyrażona w TTV została wygenerowana w Europie kontynentalnej, a udział sprzedaży w Europie Zachodniej był wyższy niż sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej o 12 pkt proc. i wyniósł 38% i 26% odpowiednio. Grupa eSky umocniła też swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych, odpowiadających za ok. 11% udziału w sprzedaży, gdzie dynamika przychodów wyniosła ponad 54% w stosunku do 2020 roku” – czytamy dalej.

eSky to firma z branży turystycznej założona w 2004 roku.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej, zarządzając aktywami o wartości 2,7 mld zł (589 mln euro). Od 1998 r. MCI wsparł 104 firmy, a dokonał exitu z 68. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

Źródło: ISBnews