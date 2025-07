Właściciele Promaru sprzedali 100% akcji firmy funduszowi private equity THC, podał fundusz. Nowy inwestor ma pomóc firmie wykorzystać potencjał rynku, zwiększyć moce produkcyjne i umocnić pozycję na europejskim rynku zrównoważonych opakowań.

Spółka w 2023 roku zakończyła kluczową inwestycję – przeniosła produkcję do nowoczesnego zakładu, realizując projekt o wartości blisko 50 mln zł. Inwestycja objęła budowę nowej hali oraz modernizację parku maszynowego, w tym zakup maszyn, które umożliwiły rozszerzenie portfolio produktowego, podano.

„Nie wykorzystujemy jeszcze w pełni dostępnych mocy produkcyjnych, ale planujemy to wkrótce zmienić. Dysponujemy również działką, która umożliwia dalszą rozbudowę zakładu i zwiększenie potencjału wytwórczego. To sprawia, że mamy solidne fundamenty do intensywnego pozyskiwania nowych klientów w kraju i za granicą. Wdrożenie proaktywnych działań sprzedażowych, automatyzacja produkcji oraz optymalizacja kosztów operacyjnych mogą przełożyć się na istotny wzrost przychodów i poprawę rentowności” – powiedział partner zarządzający i założyciel Tar Heel Capital, firmy doradzającej funduszom THC Grzegorz Bielowicki, cytowany w komunikacie.

„Stawiamy na sprawdzonych liderów i umożliwiamy im zaangażowanie kapitałowe poprzez programy opcyjne, wspierając rozwój spółek również na poziomie właścicielskim” – dodał.

W ramach realizowanej strategii rozwoju do zarządu powołano Jarosława Rzytkę – menedżera z doświadczeniem operacyjnym w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem. Docelowo, po formalnym domknięciu transakcji, obejmie funkcję prezesa zarządu, podano także.

„Praca z funduszem to doświadczenie nie tylko wymagające, ale też niezwykle satysfakcjonujące. Dołączam do dynamicznego środowiska, w którym mierzalne efekty działań szybko przekładają się na rozwój firmy i zespołu. Jeśli zrealizujemy nasze ambitne cele, stanę się również jej współwłaścicielem” – skomentował Rzytka.

Przez ponad trzy dekady firmą kierowali i konsekwentnie rozwijali ją jej założyciele – małżeństwo Ryszard i Halina Marciniakowie. Wobec braku następcy, rodzina rozpoczęła poszukiwania inwestora, który zapewni firmie dalszy rozwój i stabilną przyszłość. Fundusz private equity THC okazał się właściwym partnerem do przeprowadzenia tej zmiany – w ramach transakcji sukcesyjnej dotychczasowi właściciele sprzedali mu 100% akcji Promaru, podano także.

„Inwestycja w Promar, to druga transakcja zrealizowana przez czwarty fundusz (THC IV). W czerwcu fundusz poinformował o inwestycji w Med-Gastr – wiodący ośrodek gastroenterologiczny – rozpoczynając tym samym proces konsolidacji krajowego rynku gastroenterologii. THC IV kontynuuje strategię poprzednich funduszy, inwestując w firmy z branż produkcyjnych, usług B2B oraz ochrony zdrowia, w zamian za znaczący pakiet większościowy. Większość inwestycji będzie się mieścić w przedziale od 10 do 25 mln EUR, ale zagraniczni inwestorzy funduszu są zainteresowani także koinwestowaniem w poszczególne spółki, co sprawia, że wraz z finansowaniem dłużnym fundusz może realizować inwestycje w jedną spółkę nawet do 50 mln euro” – czytamy dalej w materiale.

Promar to firma, która działa od 1993 roku i początkowo zajmowała się dystrybucją opakowań papierowych, ale w 1996 roku uruchomiła własną produkcję. Obecnie spółka oferuje szeroki asortyment toreb papierowych, w tym torby fałdowe, klockowe, zakupowe z uchwytem – w opcji z zadrukiem lub bez. W ofercie znajdują się także m.in. opakowania na produkty sypkie oraz papier pakowy.

W 2024 roku Promar osiągnął przychody na poziomie 85 mln zł, z czego około 75% pochodziło z eksportu realizowanego głównie do Wlk. Brytanii, Francji, Czech i Danii. Na rynku krajowym Promar obsługuje m.in. największych producentów mąki, międzynarodowe sieci restauracyjne, a także firmy z segmentu diet pudełkowych.

THC to jeden z najbardziej aktywnych i doświadczonych funduszy private equity w Polsce. W ramach czwartego funduszu dysponuje kapitałem 120 mln euro, który w najbliższych latach przeznaczy na rozwój średniej wielkości polskich firm – szczególnie tych z branż produkcyjnych, o proekologicznym profilu i działających na rosnących rynkach.

Źródło: ISBnews