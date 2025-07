MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. – wraz z niektórymi innymi akcjonariuszami IAI zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży do 100% akcji IAI do wehikułu inwestycyjnego z grupy Montagu Private Equity, podało MCI Capital ASI. Wpływ netto do funduszu z tytułu sprzedaży akcji IAI wyniesie ok. 469,3 mln zł.

„Na podstawie umowy, o ile zostaną spełnione warunki zawieszające w niej zastrzeżone, zawarta zostanie umowa przyrzeczona, na podstawie której kupujący nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki łącznie do 100% akcji w kapitale zakładowym spółki (z wyłączeniem akcji, których właściciele nie przystąpią do transakcji). Wpływ netto do funduszu z tytułu sprzedaży akcji Spółki wyniesie około 469,3 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Ostateczna cena za sprzedawane przez fundusz akcje IAI zostanie obliczona i rozliczona po dniu zamknięcia transakcji, wskazano także.

„Dokonanie transakcji będącej przedmiotem umowy uzależnione jest od spełnienia się warunków w postaci przeprowadzenia procedury antymonopolowej oraz procedury regulacyjnej związanej z przejęciem kontroli nad krajową instytucją płatniczą z grupy spółki. Ostateczny termin na ziszczenie się ww. warunków został ustalony na dzień 30 kwietnia 2026 r.” – czytamy dalej.

MCI Capital ASI posiada 99,63% udział w wartości aktywów netto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w funduszu.

IAI to platforma e-commerce do tworzenia sklepów internetowych działająca w modelu SaaS.

MCI Capital to grupa private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrująca się na transformacji cyfrowej. Strategia MCI bazuje na inwestycjach w gospodarkę cyfrową, w obszarze ekspansji i wykupów.

