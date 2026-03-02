MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) wraz z pozostałymi akcjonariuszami zbył 100% akcji w kapitale zakładowym spółki IAI do wehikułu inwestycyjnego z grupy Montagu Private Equity, podał MCI Capital ASI. Wpływ netto do funduszu z tytułu sprzedaży akcji spółki wyniósł 470,5 mln zł.

„W wyniku realizacji umowy, fundusz nie posiada żadnych akcji w kapitale zakładowym spółki” – czytamy w komunikacie.

W połowie ub.r. podano, że MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. – wraz z niektórymi innymi akcjonariuszami IAI zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży do 100% akcji IAI do wehikułu inwestycyjnego z grupy Montagu PE.

MCI Capital ASI posiada 99,63-proc. udział w wartości aktywów netto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w funduszu.

IAI to platforma e-commerce do tworzenia sklepów internetowych działająca w modelu SaaS.

MCI Capital to grupa private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrująca się na transformacji cyfrowej. Strategia MCI bazuje na inwestycjach w gospodarkę cyfrową, w obszarze ekspansji i wykupów.

Źródło: ISBnews