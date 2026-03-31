Future Tech Poland – wehikuł inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) – zainwestował łącznie ponad 365 mln zł (85 mln euro) w trzy polskie fundusze venture capital: Cogito Capital, Expeditions i Balnord, podał BGK.

Fundusze wspierają rozwój spółek technologicznych, które opracowują nowoczesne technologie w takich obszarach jak obronność, dual-use, space-tech, enterprise software, fintech czy medtech. Docelowo FTP zaangażuje się w kilkanaście funduszy portfelowych, podkreślono.

„Future Tech Poland to element programu Innovate Poland, którego założeniem jest wsparcie nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw. FTP powstał jako odpowiedź na lukę kapitałową na rynku funduszy venture capital, która hamuje rozwój dynamicznych spółek technologicznych. Zakładamy, że kapitał, który uruchomimy dzięki Future Tech Poland, czyli nawet 5 mld zł, trafi do 150-200 innowacyjnych firm. W nadchodzących dekadach to właśnie rozwinięty, odporny system wspierania innowacji będzie jednym z filarów konkurencyjności naszego kraju. BGK jest największym inwestorem zarówno w Future Tech Poland, jak i w całym programie Innovate Poland. Inwestowanie własnych środków w przedsięwzięcia o wyższym ryzyku to rola banku rozwoju i my tę rolę odgrywamy z pełnym zaangażowaniem” – powiedział prezes BGK Mirosław Czekaj, cytowany w komunikacie.

Strategia FTP zakładała zainwestowanie w kilka funduszy w 2026 roku, a już w pierwszym kwartale tego roku wehikuł BGK i EFI zaangażował się w trzy podmioty.

Na rozwój Expeditions Fund II Future Tech Poland przeznaczy 31 mln euro. To polski fundusz venture capital, który inwestuje w projekty wzmacniające europejskie bezpieczeństwo. Spółki, które wspiera bazują na zastosowaniu sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii w obronności, cyberbezpieczeństwie i sektorze kosmicznym (spacetech).

Zaangażowanie FTP w Cogito Fund II wynosi 30 mln euro. To polski fundusz growth capital. Strategia CFII zakłada inwestycje w spółki technologiczne na etapie wzrostu (scale-ups). Fundusz dostarcza finansowanie głównie w rundzie B i rundach późniejszych, aby zwiększyć skalę działalności spółek i ich ekspansję międzynarodową, w tym na rynek USA.

Ponad 24 mln euro FTP inwestuje w Balnord Fund I. To polski fundusz venture capital, który wspiera spółki na wczesnym etapie rozwoju. Inwestuje w technologie przełomowe (frontier tech) i podwójnego zastosowania (dual-use), w tym te z sektora kosmicznego (spacetech), medycznego (medtech) oraz wspierające odporność przemysłową, wymieniono w materiale.

Alokacja środków Future Tech Poland, tj. 1,5 mld zł, ma nastąpić do końca 2027 roku. FTP będzie działać przez 19 lat – tyle trwają jego poszczególne etapy: zaangażowanie środków BGK i EFI w fundusze, następnie inwestycje funduszy w spółki i finalnie wyjście (exit) oraz zwrot inwestycji do FTP.

Future Tech Poland to część programu Innovate Poland, który współtworzą BGK, PFR, EFI i PZU. Drugim filarem Innovate Poland jest Innovate PL – Fundusz Funduszy (FoF), którym zarządza PFR Ventures.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews