Poprosiliśmy Ryszarda Szczepaniaka – Prezesa Zarządu Galvo S.A., czyli spółki galwanicznej z rynku NewConnect o podsumowanie 2023 roku, przybliżenie strategicznej inwestycji w modernizację linii produkcyjnych oraz aktualnych perspektyw rynkowych, jak również wyznaczenie celów operacyjnych i strategicznych na 2024 rok.

Komentarz podsumowujący 2023 rok:

„Rok 2023 był dla nas bardzo dobry. Mógłbym nawet powiedzieć, że chyba rekordowy jeżeli chodzi o poziom przychodów jaki zrealizowaliśmy. Pomimo niewielkich trudności mieliśmy dosyć zrównoważoną falę zamówień od naszych klientów, głównie z branży, na której się mocno koncentrujemy, czyli energetyki. Tutaj rzeczywiście mieliśmy stabilne dostawy zleceń, produkcji, więc na tej bazie udało nam się ten poprzedni rok zamknąć bardzo pozytywnie. Równocześnie dzięki temu dobremu wynikowi, który osiągnęliśmy zdecydowaliśmy się na mniejsze i większe inwestycje. Przede wszystkim zamknęliśmy inwestycje związane z częścią socjalną dla pracowników, które są istotnym elementem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozpoczęliśmy również inwestycje na jednej z linii, która jest linią półautomatyczną, ale absolutnie kluczową dla naszego przedsiębiorstwa, ponieważ tam realizujemy zindywidualizowane i dedykowane produkcje, głównie dla energetyki, detali o nietypowych kształtach i szczególnych wymaganiach. To wszystko było ważne, aby właściwie przygotować się na ten rok. Konkludując 2023 rok to był naprawdę dobry czas i bardzo dobra baza, co daje nam optymistyczne spojrzenie w przyszłość” – podsumowuje ostatni rok Prezes Zarządu Galvo S.A.

O strategicznej inwestycji w modernizację linii produkcyjnych:

„Będziemy rozbudowywali trzy linie produkcyjne. Jedną zbudujemy właściwie od zera, pozostawiając jedynie część dotychczasowej infrastruktury. Funkcjonalność drugiej rozbudujemy i dołożymy dodatkowe możliwości produkcyjne. Natomiast trzecia linia będzie przechodziła modernizację, związaną z automatyką, którą tak jak wspomnieliśmy w naszym raporcie, będziemy ujednolicać. Na pewno istotnym powodem naszej inwestycji jest chęć ujednolicenia paneli sterowniczych po to, aby łatwiej szkolić ludzi, żeby byli oni bardziej uniwersalni i mogli pracować na wielu liniach produkcyjnych przy zbliżonych kompetencjach. Chcemy również korzystać z bardzo dobrego programowania, które się u nas sprawdziło, a które pozwala skuteczniej przezbrajać i optymalizować bieżącą produkcję. Ważne jest, aby interfejs urządzeń był przyjazny dla pracowników, którzy przecież wykazują się różnym poziomem znajomości strony informatycznej w zakresie sterowania liniami produkcyjnymi” – komentuje strategiczną inwestycję Ryszard Szczepaniak.

„Jeżeli chodzi o pierwszą inwestycję to chcemy zdublować jej aktualne możliwości produkcyjne, w szczególności mając na uwadze sektor energetyczny. Jest to też forma zabezpieczenia tej kluczowej przecież linii, pracującej dla energetyki, żeby w razie czego zachować ciągłość produkcji, mieć alternatywę i móc równocześnie dalej modernizować wspomnianą linię. Przy okazji uda nam się odrobinę wyremontować i poprawić kondycję samej linii oraz zmniejszyć koszty jej funkcjonowania, wymieniając choćby silniki na bardziej energooszczędne i dokonując pewnych zmian w zakresie automatyki” – kontynuuje Prezes.

„W obrębie drugiej linii, którą rozbudowujemy, dokładamy kolejną funkcjonalność dotyczącą możliwości obróbki detali, zarówno na zawieszkach, jak i w bębnach. Robimy to z myślą o innych branżach, co jest naszą odpowiedzią na zapytania ofertowe, które otrzymujemy. Widzimy przy tym realny potencjał na rozszerzenie naszej działalności i zwiększenie przychodów” – dodaje.

„Trzecia modernizacja dotyczy dostosowania automatyki, wymiany sterowników, wymiany paneli sterujących oraz skorzystanie z rozwiązań, które tak jak wspomniałem, sprawdziły się u nas w firmie. Finalnie unifikacja sterowania wraz z panelami powinna przełożyć się na większą przejrzystość procesów produkcyjnych po stronie pracowników, a to pozwoli im także migrować między poszczególnymi liniami” – podsumowuje kwestie inwestycyjne CEO Galvo.

O perspektywach rynkowych:

„Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby środki z KPO zostały przekazane i skonsumowane na potrzeby w zakresie wymiany infrastruktury energetycznej, zarówno tej związanej z dostarczaniem i przesyłem energii, jak i chociażby z infrastrukturą kolejową. Na pewno jako Galvo moglibyśmy skorzystać na takiej sytuacji rynkowej, ponieważ większość potencjalnych modernizacji wykonują firmy polskie lub firmy międzynarodowe zlokalizowane w Polsce. To jest oczywiście bardzo optymistyczna perspektywa. Proszę mieć jednak świadomość, że nawet jeżeli procedury i procesy produkcyjne zostaną uruchomione, to istnieje pewien element bezwładności zanim te produkty zostaną zlecone, wytworzone i trafią do nas. Na pewno nie będzie to drugi lub trzeci kwartał tego roku” – przybliża perspektywy rynkowe spółka galwaniczna z rynku NewConnect.

„Obserwujemy głównie rynek niemiecki i widzimy, że ten pęd do OZE jest ciągle duży, a dwaj kluczowi niemieccy producenci wyrobów dla energetyki cały czas rozwijają technologię. Sami także jesteśmy w kontakcie z tymi firmami, jeżeli chodzi o możliwość współpracy” – uzupełnia Ryszard Szczepaniak.

„Zastanawialiśmy się także jaki wpływ na nas będzie miała, obserwowana od pewnego czasu, elektryfikacja samochodów – wydaje się, że jednak w małym stopniu. Mamy wrażenie, że ten wcześniejszy boom elektryfikacyjny jakby osiągnął punkt nasycenia, choć zobaczymy jak się będzie to wszystko dalej rozwijać. Na pewno jest ciągłe zapotrzebowanie, żeby budować i instalować nowe ładowarki samochodowe oraz poprawiać samą infrastrukturę” – rozwija wątek elektro mobilności Prezes.

„Wierzę, że możemy oczekiwać większych poziomów realizacji zamówień. Już teraz nie mamy problemu z zamówieniami w dziedzinach typowo przemysłowych, związanych częściowo z budownictwem, a częściowo z różnymi innymi dziedzinami np. hydrauliką i pneumatyką. Natomiast czekamy na przebudzenie branży energetycznej, która jest dla nas bardzo ważna i przygotowujemy się na to, choćby poprzez zwiększanie własnych mocy produkcyjnych z przeznaczeniem pod ten właśnie segment” – akcentuje.

O celach operacyjnych i strategicznych na 2024 rok:

„Prowadzimy rozmowy z jednym z dostawców dla branży energetycznej. Detale, które produkują są, mówiąc dość kolokwialnie, trudne z punktu widzenia obróbki galwanotechnicznej, ale ta obróbka jest niezbędna. Z tego względu zdecydowaliśmy się już w 2023 roku rozpocząć modernizację w zakresie linii produkcyjnych, podyktowaną m.in. potrzebą dostosowania linii półautomatycznej do potencjalnie nowych zamówień. Efektem tej naszej inwestycji będą większe możliwości manewrowania detalem, czyli w praktyce większe możliwości produkcyjne pod kątem energetyki, w tym OZE. Sam proces rozmów trwa, ale gdyby ziściła się ostatecznie nasza współpraca to mielibyśmy całkiem satysfakcjonujący poziom przychodów, realizowany miesiąc w miesiąc, właśnie na tych detalach” – komentuje stronę operacyjną CEO Galvo.

„Potwierdzam, że nasza marża leży głównie w naszej wiedzy, co się zapewne nie tylko nie zmieni w najbliższym czasie, ale może wręcz jeszcze się wzmocnić. To jest nasza droga rozwoju, takiej średniej wielkości, bardzo wyspecjalizowanej i wysoko inżynierskiej spółki” – podkreśla kierunek operacyjny i strategiczny Prezes Zarządu.

Źródło: Spółka