Gamedust, który wchodzi na NewConnect przez odwrotne przejęcie Inwestycje.pl, w najbliższych dniach/ na przełomie roku chce zaprezentować plany rozwoju, poinformował ISBtech prezes Paweł Flieger.

„W 2021 roku spółka intensywnie rozwijała swój flagowy tytuł 'Yupitergrad’ (który pojawił się na platformie Oculus Quest), rozpoczęły się także prace koncepcyjne oraz preprodukcyjne nad nową grą. Rozszerzamy działalność Gamedust o nowe linie biznesowe. Mowa tutaj o usługach wydawniczych (pierwsza umowa wydawnicza na grę 'Best Forklift Operator’) oraz autorskiej linii biznesowej Connected Realities (utworzenie spółki celowej BlueKey). Końcówka roku to dla nas okres intensywnej pracy nad rozwojem nowych linii biznesowych – jeszcze w grudniu będziemy w stanie przedstawić więcej informacji na ten temat, a w najbliższym czasie opowiemy o planach na kolejny rok” – powiedział ISBtech Flieger.

Dodał, że na ten moment wiadomo już, że w 2022 roku na platformie Steam zadebiutuje gra „Best Forklift Operator” (we wczesnym dostępie). Jest to pierwszy tytuł, dla którego Gamedust występuje w roli wydawcy, wspomagając swoim doświadczeniem zewnętrznego dewelopera. Best Forklift Operator będzie posiadać tryb rozgrywki zarówno na PC, jak i VR.

„Na rok 2022 planowane jest także ogłoszenie nowego tytułu produkowanego przez Gamedust” – wskazał prezes.

Gamedust wchodzi na giełdę poprzez odwrotne przejęcie spółki Inwestycje.pl, notowanej na NewConnect. Wszystkie udziały w spółce Gamedust sp. z o.o. zostały wniesione do spółki Inwestycje.pl S.A., a Inwestycje.pl S.A. w zamian za udziały Gamedust sp. z o.o. wydała jej wspólnikom akcje. Nazwa spółki Inwestycje.pl S.A. została zmieniona na Gamedust S.A.

„Aktualnie jesteśmy w trakcie działań mających doprowadzić do finalizacji procesu połączenia spółki zależnej ze spółką Gamedust S.A., dzięki czemu cały proces odwrotnego przejęcia dobiegnie końca, a Gamedust stanie się spółką notowaną na NewConnect. Zdecydowaliśmy się na procedurę odwrotnego przejęcia, ponieważ było to rozwiązanie szybsze i tańsze, ale przede wszystkim mniej angażujące zespół Gamedust. Dzięki temu mogliśmy w sposób niezakłócony kontynuować naszą podstawową działalność jaką jest tworzenie i wydawanie gier” – podsumował Flieger.

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który finalizuje wejście na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

Źródło: ISBnews