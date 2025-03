Gamedust odnotował 12,28 mln zł jednostkowej straty netto w 2024 r. wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

„W raportowanym roku spółka zanotowała stratę wynoszącą 12 285 tys. zł, która jest znacznie niższa niż w 2023, gdzie wyniosła 36 463 254,41 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że istotny wpływ na wynik finansowy spółki ma amortyzacja wartości firmy w wysokości 2 530 tys. zł wykazywana w pozycji 'Inne koszty operacyjne’, która jest następstwem procesu połączenia spółek Gamedust S.A. ze spółką Gamedust Sp. z o.o., które miało miejsce w I kwartale 2022 roku oraz jednorazowa aktualizacja wartości firmy na poziomie 9 676 tys. zł dokonana na dzień bilansowy, co łącznie obciążyło wynik spółki o 12 201 tys. zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Strata operacyjna wyniosła 12,2 mln zł wobec 35,89 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,69 mln zł w 2024 r. wobec 3,38 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki finansowe były niższe niż oczekiwania zarządu. Pod względem przychodowym w 2024 roku spółka bazowała na sprzedaży już istniejących produktów (pierwsza część 'Yupitergrad’ oraz tytuły wydane przed 2020 rokiem) oraz nowej gry własnej 'Yupitergrad 2: The Lost Station’ i projektów wydawniczych, tj. 'Rooms of Realities’ i 'Sunrise GP’ oraz 'Best Forklift Operator’ na platformie Nintendo Switch” – czytamy dalej.

Niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży produktów spółki były spowodowane w niewielkim stopniu przez opóźnienie wstępnie zakładanych przez zarząd dat premier, a przede wszystkim przez niesprzyjające warunki makroekonomiczne i okres dekoniunktury na rynku gier i IT, który dotknął dużą część podmiotów działających w sektorze na całym świecie, wskazano także.

Zarząd ocenia, że istnieją realne podstawy do kontynuacji działalności i realizacji strategii rozwoju, podkreślono.

„Biorąc pod uwagę doświadczenie i kompetencje kadry zarządzającej, ustabilizowane przychody z istniejącego portfolio produktów oraz perspektywy wzrostu rynku VR w nadchodzących latach, Zarząd z umiarkowanym optymizmem patrzy na możliwości rozwoju spółki, pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych” – podsumowano.

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który zadebiutował na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

Źródło: ISBnews