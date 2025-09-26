Gaming Factory odnotowało 3,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 0,82 mln zł skorygowanej straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,98 mln zł wobec 0,91 mln zł skorygowanej straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,35 mln zł wobec 0,29 mln zł skorygowanej straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 1,74 mln zł rok wcześniej.

Najważniejszym czynnikiem poprawy wyników była majowa premiera flagowej produkcji „JDM: Japanese Drift Master”, której sprzedaż obecnie przekroczyła 140 tys. egzemplarzy, podano w komunikacie.

„Wyniki finansowe pokazują, że konsekwentna praca nad 'JDM: Japanese Drift Master’ przyniosła oczekiwany efekt. Aktualna sytuacja pozwala nam planować dalszy rozwój spółki. Należy też podkreślić, że zaraportowany jednostkowy zysk netto byłby wyższy, gdyby nie jednorazowy odpis aktualizacyjny w wysokości 2,7 mln zł. Teraz naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży, dalsze zainteresowanie grą oraz skuteczne zarządzanie jej cyklem życia” – skomentował prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 1,1 mln zł wobec 0,66 mln zł skorygowanej straty rok wcześniej.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews