Genomtec uplasował wszystkie 730 000 oferowanych akcji serii J, po maksymalnej cenie 11 zł za jedną akcję w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO), podała spółka. Dzięki temu Genomtec pozyskał ponad 8 mln zł, podczas gdy inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji za znacząco ponad 50 mln zł. Celem spółki jest debiut na NewConnect w pierwszych tygodniach 2021 r., podano także.

Zgodnie z warunkami oferty, pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID.

„Zainteresowanie ofertą znacząco przekroczyło liczbę akcji, jakie mogliśmy przydzielić inwestorom. Bardzo mnie cieszy zaufanie zarówno renomowanych inwestorów profesjonalnych, którzy objęli istotną część oferty, jak i wielu inwestorów indywidualnych, którzy są dla nas bardzo ważni. Inwestorzy obejmując akcje w ramach oferty udzielili aprobaty naszej strategii rozwoju flagowego rozwiązania jakim jest mobilny analizator molekularny Genomtec ID. W ramach IPO pozyskaliśmy zakładaną kwotę, która na pewno zdynamizuje proces komercjalizacji tego innowacyjnego systemu” – powiedział założyciel i prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

Oferta publiczna akcji serii J Genomtec rozpoczęła się 14 października br. i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, który wyrazili chęć zakupu akcji za znacząco ponad 50 mln zł, wskazano w komunikacie.

„Projekt Genomtec ID wejdzie w nową fazę rozwoju. Teraz możemy efektywnie zarządzić całym procesem rozwoju mobilnego sytemu zgodnie z harmonogramem. Kolejnym etapem po zarejestrowaniu serii J będzie rozpoczęcie procesu mającego na celu upublicznienie Genomtec na NewConnect. Naszym celem jest debiut na tym parkiecie już w pierwszych tygodniach przyszłego roku” – powiedział członek zarządu i CBO Genomtec Jarek Oleszczuk.

W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy nabyli łącznie 730 000 akcji nowej emisji serii J, które po rejestracji będą stanowiły 8,9% w kapitale zakładowym Genomtec. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej był Dom Maklerski INC.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Źródło: ISBnews