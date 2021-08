genXone odnotował 4,23 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 1,95 mln zł rok wcześniej, przy przychodach wysokości ponad 11,5 mln zł, podała spółka.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5 mln zł w I poł. br., tj. ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (2,13 mln zł).

W samym II kw. br. genXone osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 6,2 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku (5,25 mln zł) jest wynikiem lepszym o przeszło 18%. Z działalności operacyjnej w II kw. br. spółka uzyskała 2,71 mln zł, rok wcześniej zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,46 mln zł. Wynik netto w II kw. 2021 roku wyniósł 2,18 mln zł i był porównywalny do wyniku za II kw. ubiegłego roku (2,31 mln zł), podano również.

Jak podkreślono, od początku tego roku spółka konsekwentnie wraca do realizacji długofalowej strategii rozwoju i wyraźnej zmiany dominującej ze względu na pandemię w 2020 roku struktury przychodów.

W II kw. br. przychody z wykonywania badań diagnostycznych na obecność koronawirusa stanowiły niecałe 38% ogólnych przychodów, dla porównania w II kw. 2020 roku było to 98% przychodów. Spółka dzięki inwestycjom w technologię nanoporową oraz doświadczeniu zespołu ekspertów w II kw. br. generowała ok. 24% przychodów ze sprzedaży specjalistycznych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego, w tym zlecanych badań sekwencjonowania całogenomowego wirusa SARS-CoV-2. Natomiast 38% ogółu przychodów pochodziło ze sprzedaży produktów w postaci odczynników, urządzeń i licencji, wskazano również.

„Niemal rok po debiucie na rynku NewConnect konsekwentnie budujemy wartość spółki i zwiększamy dynamikę przychodów. Mimo intensywnego procesu inwestycyjnego pozyskiwane środki z działalności operacyjnej dają nam solidny finansowy bufor na dalszą część roku, a ponadto umożliwiły bezpieczne dla planów rozwoju spółki podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Mamy bardzo wysokie kompetencje w obszarze biotechnologii i zgodnie z deklaracjami z debiutu będziemy je rozszerzać w ramach długoterminowej strategii. Testowanie, które w ubiegłym roku dało nam dodatkowy solidny strumień przychodów, będzie nadal w naszej ofercie, ale koncentracja działań, i to już ma miejsce, dotyczy rozwoju wysokomarżowego obszaru sprzedaży naszych własnych, wysokospecjalistycznych usług sekwencjonowania nanoporowego oraz sprzedaży produktów i licencji na własne rozwiązania. Ta dywersyfikacja jest najlepszym rozwiązaniem, aby coraz pełniej wykorzystywać naszą systematycznie rozbudowywaną bazę laboratoryjną i posiadane unikatowe technologie w kolejnych latach” – powiedział prezes genXone Michał Kaszuba, cytowany w komunikacie.

genXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r.

Źródło: ISBnews