Getin Holding oraz Getin Noble Bank sprzedadzą wszystkie posiadane akcje Towarzystwa Ubezpieczeń Europa (TU Europa) na rzecz HDI International oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company do końca czerwca, podały Getin Holding i Getin Noble Bank.

Getin Holding sprzeda 7,46% akcji TU Europa na rzecz Meiji Yasuda za 70,42 mln zł; Getin Noble Bank sprzeda Meiji Yasuda 9,08% akcji ubezpieczyciela za 85,72 mln zł; HDI, Meiji Yasuda, Getin Noble Bank oraz Getin Holding rozwiążą umowę z 20 marca 2014 r. zmienioną aneksem z 21 grudnia 2018 r., wymieniono w komunikacie.

W przypadku sprzedaży akcji TU Europa na podstawie umowy sprzedaży Getin Holding oraz Getin Noble Bank nie będą posiadali akcji TU Europa, podkreślono.

„Realizacja transakcji sprzedaży akcji TU Europa przez GH i GNB uwarunkowana jest uzyskaniem braku sprzeciwu do uchwał zarządu i rady nadzorczej GNB dot. transakcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator GNB, jak również zgód korporacyjnych właściwych organów HDI i MY. Emitent przewiduje, że w przypadku braku sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych właściwych organów HDI i MY, do zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz porozumienia dojdzie do końca czerwca 2022 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od złożenia przez emitenta zawiadomienia w Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia akcji TU Europa, o którym mowa w art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” – czytamy w komunikacie Getin Holding. Podobne obwarowania przedstawił Getin Noble Bank.

Realizacja transakcji sprzedaży posiadanych akcji TU Europa po ustalonej cenie skutkować będzie ujęciem w wynikach Getin Holding dodatniego wyniku brutto na transakcji w wysokości ok. 4,83 mln zł oraz zwiększeniem stanu środków pieniężnych o kwotę 70,42 mln zł, podano także.

„Sfinalizowanie zbycia posiadanych akcji TU Europa po zaproponowanej cenie będzie oznaczało dla banku m.in. ujęcie w rachunku zysków i strat nieznacznego dodatniego wyniku brutto na transakcji oraz zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu inwestycji w akcje TU Europa” – czytamy w komunikacie Getin Noble Banku.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 48,2 mld zł na koniec 2021 r.

