Po wynikach I kw. br. Getin Holding podtrzymuje oczekiwania uzyskania w całym 2021 r. wyniku z działalności kontynuowanej na poziomie nie gorszym niż w ub.r., poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

„Podtrzymuję tę wypowiedź [odnośnie wyniku z dz. kont. w br.] absolutnie. […] Mamy wrażenie, że w tych warunkach potrafimy sobie radzić i jeśli kolejne kwartały będą podobne do pierwszego, to wydaje mi się, że mamy absolutne prawo powiedzieć, że będzie dobrze. […] Zarówno na Ukrainie, jak i w Rumunii obserwujemy kontynuację tego trendu w II kwartale” – powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że na rynkach zagranicznych Holdingu – tj. na Ukrainie i w Rumunii – grupa obserwuje „postcovidowy popyt kredytowy” oraz ożywienie zarówno konsumpcji, jak i działalności małego i średniego biznesu.

„Odbudowa portfela kredytowego, który trochę ‚przysiadł’ w czasie COVID-19, jak i bardzo dobre wyniki w zakresie jakości portfela powodują, że zarówno Ukraina, jak i Rumunia miały kwartalny rekord w zakresie wyników. A były to wyniki organiczne, bez zdarzeń jednorazowych, a więc mające co do zasady walor powtarzalności” – podkreślił prezes.

W I kw. br. zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 23,8 mln zł, co oznacza wzrost o 41,8% r/r. W tym okresie zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 4,7 mln zł, a sprzedaż całej Grupy Idea Bank Rumunia wyniosła 237,7 mln zł i była o 4,7% wyższa w ujęciu rocznym.

1 kwietnia br. Holding sfinalizował sprzedaż aktywów Grupy na Białorusi. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln zł. Obecnie Getin Holding prowadzi działania M&A w zakresie swoich aktywów na Ukrainie oraz w Rumunii. W końcu kwietnia Kaczmarek zapowiadał, że te transakcje powinny zostać zamknięcie w ciągu 1-1,5 roku.

„Mój poziom przekonania i optymizmu od ostatniego spotkania tylko się zwiększył. Oczywiście, w Rumunii jesteśmy bardzo zaawansowani – w porównaniu do spotkania z końca kwietnia wykonaliśmy kolejnych kilka kroków” – powiedział dziś prezes.

Dodał, że na Ukrainie wciąż trwa początkowy etap procesu o charakterze aukcyjnym, czyli zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie większe grono inwestorów.

„Dokonamy selekcji do krótkiej listy. Myślę, że tutaj ogłoszenia informacji możemy się spodziewać na przełomie lata i jesieni” – zapowiedział Kaczmarek.

W Polsce Holding spodziewa się w końcu maja pozytywnego wyroku sądowego dla spółki MW Trade, której jest większościowym akcjonariuszem.

„Sprawa [dotycząca gminy Ostrowice] musi być zakończona wyrokiem, który zapadnie na koniec maja. Prawdopodobnie będzie oznaczać wpływ do spółki tych 38 mln zł. To jest bardzo dobra wiadomość i to sprawi, że spółka o kapitale nieco ponad 60 mln zł będzie miała na koncie ponad 50 mln zł gotówki. To niezła pozycja wyjściowa” – ocenił prezes.

Kaczmarek spodziewa się, że MW Trade kilka tygodni, a najdalej miesięcy po rozwiązaniu tej kwestii poinformuje o swoich planach na dalsze funkcjonowanie.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews