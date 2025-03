Getin Holding zawarł aneks nr 3 do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank podpisanej z Alkemi Ltd, zgodnie z którym strony wydłużyły termin na spełnienie warunków zawieszających do 31 marca 2025 r., podała spółka. Zgodnie z umową sprzedaży, za zgodą stron, termin ten może zostać przedłużony.

„Równocześnie dzisiaj emitent powziął informację, że Narodowy Bank Ukrainy z uwagi na potrzebę weryfikacji przedstawionych dokumentów i informacji wydłużył o kolejnych 30 dni roboczych termin na podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia pośredniego nabycia przez Serhija Tigipko znacznego udziału w wysokości 100% kapitału zakładowego banku, w szczególności za pośrednictwem kupującego. W związku z tym zarząd emitenta podejmie czynności zmierzające do odpowiedniego wydłużenia terminu na spełnienie warunków zawieszających określonych umową sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

W połowie lutego, na podstawie aneksu nr 1, strony wydłużyły termin na spełnienie warunków zawieszających do 28 lutego 2025 r. Na nocy aneksu nr2 termin był wydłużony do 15 marca br.

W końcu października ub.r. Narodowy Bank Ukrainy wydłużył o trzy miesiące termin wyznaczony Getin Holdingowi i Leszkowi Czarneckiemu na sprzedaż udziałów w Idea Bank Ukraina.

18 października ub. r. Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank na rzecz cypryjskiej Alkemi Limited za nie mniej niż równowartość w euro kwoty 34 mln USD. Kupujący jest podmiotem z ukraińskiej grupy finansowo-przemysłowej TAS, a beneficjentem rzeczywistym jest Serhij Tihipko.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews