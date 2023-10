Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 75 tys. obligacji serii PPZ1 o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł, z datą wykupu przypadającą na 23 października 2027 r., emitowanych w ramach XII Publicznego Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5%. Cena emisyjna będzie różniła się w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres przyjmowania zapisów rozpocznie się 23 października 2023 r. i będzie trwał do 6 listopada 2023 r.

Ghelamco Invest jest emitentem obligacji notowanych na rynkach: Catalyst, ASO Bond Spot, ASO GPW, GPW RR. Spółka zajmuje się alokacją pozyskanych kapitałów na projekty inwestycyjne spółek celowych kontrolowanych przez jej udziałowca, tj. spółkę Granbero Holdings Limited.

Źródło: ISBnews