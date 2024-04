Ghelamco Invest zdecydował o emisji do 20 tys. obligacji serii PZ7 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, z możliwością zwiększenia wartości oferty maksymalnie o 3 tys. obligacji w przypadku, gdy popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczy pierwotną wartość oferty, która skierowana zostanie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani podała spółka. Obligacje będą emitowane w ramach XI programu emisji obligacji i będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited.

Ghelamco Poland działa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Przez ok. 30 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1,1 mln m2 powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Flagową inwestycją firmy jest kompleks biurowy Warsaw Spire.

Źródło: ISBnews