Sprzedaż udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft. na rzecz Sun Group nastąpi 19 stycznia, podał GiGroup

„Zarząd Gi Group Poland S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego informuje, że spółka otrzymała zawiadomienie od Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Sun Group”), w którym Sun Group poinformowała emitenta, że wyznaczyła dzień 19 stycznia 2022 roku jako datę zamknięcia transakcji sprzedaży przez emitenta całości posiadanych 80,22% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej emitenta Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság („Prohumán”) na rzecz Sun Group.

W grudniu ub.r. węgierski urząd ochrony konkurencji uznał, że nie istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w odniesieniu do sprzedaży przez Gi Group 80,22% udziału w spółce zależnej Prohumán na rzecz Sun Group, co oznacza spełnienie jednego z warunków transakcji.

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

Źródło: ISBnews