Grupa Kapitałowa Immobile zawiadomiła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2 050 345 akcji PJP Makrum uprawniających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 34,27% ogólnej liczby głosów i tyleż kapitału zakładowego, podało PJP Makrum. Proponowana cena to 15,70 zł za akcję.

„Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania będzie wzywający. Wzywający w treści wezwania zaproponował cenę 15,70 zł za jedną akcję. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 100% akcji spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews