Grupa Kapitałowa Immobile miała 1 048,57 mln zł skonsolidowanych przychodów od klientów zewnętrznych w 2025 r. wobec 869,08 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. To wzrost o 20,65% r/r.

„Największą dynamikę wzrostu zanotowały segmenty automatyki i elektroenergetyki (67,17%), budownictwa (38,40%) oraz hotelarstwa (13,12%). Spadki zanotował developing (-35,97%), co jest związane z harmonogramem przekazywanych klientom mieszkań w roku 2024 oraz przemysł (-5,68%)” – czytamy w komunikacie.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

Źródło: ISBnews