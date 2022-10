Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) miała 678,67 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych w I-III kw. 2022 r. wobec 395,76 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Wzrost sprzedaży odnotowano w niemal wszystkich segmentach operacyjnych grupy, przy czym największy był wzrost w hotelarstwie, do poziomu 98,11 mln zł, wobec 37,39 mln zł rok wcześniej, w budownictwie przemysłowym, do poziomu 208,76 mln zł wobec 81,65 mln zł rok wcześniej, w przemyśle, do poziomu 197,83 mln zł wobec 124,82 mln zł rok wcześniej oraz w automatyce i elektroenergetyce, do poziomu 86,16 mln zł wobec 68,8 mln zł rok wcześniej, podano również.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

Źródło: ISBnews