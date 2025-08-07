W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PJP Makrum ogłoszonym przez grupę kapitałową Immobile zawarto transakcje nabycia 622 706 akcji, co stanowi 10,41% kapitału zakładowego i głosów. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji ma nastąpić 12 sierpnia 2025 r., podało PJP Makrum.

2 lipca Grupa Immobile ogłosiła wezwanie do sprzedaży 2 050 345 akcji PJP Makrum, stanowiących 34,27% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania tyluż z ogólnej liczby głosów w spółce, po cenie 15,7 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews