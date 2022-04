Bio Planet S.A. otrzymała zawiadomienie o zmianie struktury i stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce. Stan posiadania akcji Spółki przez Porozumienie Akcjonariuszy uległ zwiększeniu z poziomu 50,35 % do 60,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Do porozumienia akcjonariuszy dołączyła również spółka GK4 FOOD kontrolowana przez Grzegorza Krychowiaka.

14 kwietnia Spółka Bio Planet otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku Porozumienia Akcjonariuszy. W ramach porozumienia akcjonariusze dysponują łącznie 60,35% ogólnej liczby akcji, co uprania do wykonania 1.810.623 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W skład zgromadzenia akcjonariuszy weszła również kontrolowana przez Grzegorza Krychowiaka spółka GK4 FOOD z 10% udziałem w kapitale zakładowym.

„Dołączenie do akcjonariatu Spółki GK Food to konsekwencja udziału w publicznej ofercie emisji akcji i wzmocnienie naszej pozycji na rynku. Po sukcesie oferty publicznej Spółka wyszła znacznie silniejsza. Rynek czeka teraz na dalszą realizację naszych założeń strategicznych, czyli budowę zakładu konfekcjonowania żywności ekologicznej. Parę dni temu, podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą i prace ruszyły pełną parą zgodnie z planem. Na fali dalszego zaufania naszych akcjonariuszy jesteśmy gotowi do dalszego rozwijania firmy i wejścia na nowy poziom. Priorytet w najbliższym czasie to wykorzystanie nowych zakładów konfekcjonowania żywności i idący za nią wzrost skali działalności” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST (PL-EKO-07-07904), który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).

Źródło: Spółka