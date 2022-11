Global Cosmed odnotowało 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,96 mln zł wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,1 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 88,47 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 293,26 mln zł w porównaniu z 259,19 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa Global Cosmed wypracowała w ciągu 9 miesięcy 2022 roku 12,2 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA oraz 2,6 mln zł zysku netto. Jednym z elementów poprawy wyników jest wzrost przychodów, który w samym III kwartale wyniósł +26% rok do roku. Dodatkowym korzystnym czynnikiem była poprawa marżowości, co jest efektem konsekwentnie prowadzonych od marca renegocjacji kontraktów handlowych. Cały czas spółka działa pod presją rosnących cen komponentów produkcyjnych i usług, w tym kosztów transportu, co wymusza nieustanne monitorowanie i zarządzanie rentownością kontraktów” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Pozytywny wpływ na wypracowany wynik w III kwartale miała kontrybucja niemieckich spółek należących do grupy: komunikowane wcześniej uruchomienie nowych maszyn nalewających, modernizacja kolejnej i idące za tym zwiększone wolumeny produkcji, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 5,36 mln zł wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Źródło: ISBnews