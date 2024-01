Grupa Klepsydra zawarła ze spółką Global Funeral Services SL wiążącą umowę, w ramach której inwestor obejmie w sumie ponad 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie będą stanowiły blisko 14% w kapitale zakładowym, podała spółka. Tym samym Grupa Klepsydra pozyska blisko 23,3 mln zł na dalsze akwizycje.

„Z dużą przyjemnością chciałbym powitać na naszym pokładzie nowego inwestora, firmę Global Funeral Services, która ma kilkusetletnie doświadczenie w branży pogrzebowej, w tym ponad 20-letnie doświadczenie w konsolidacji rynku pogrzebowego w Hiszpanii. Wraz z podpisaniem umowy inwestycyjnej, pozyskujemy więc nie tylko środki na kolejne akwizycje, ale też inwestora z olbrzymią wiedzą, który podobną drogę przeszedł już z sukcesem w swoim kraju” – powiedział prezes Marek Cichewicz, cytowany w komunikacie.

„Na podstawie podpisanej umowy spółka oraz nowy inwestor uzgodnili, m.in., że:

1. Walne zgromadzenie spółki podejmie w dniu 19 stycznia 2024 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz uchwałę o powołaniu do składu rady nadzorczej spółki jednej osoby wskazanej przez inwestora,

2. Spółka zaoferuje inwestorowi 3 321 428 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł za każdą akcję, stanowiące łącznie 13,92% kapitału zakładowego spółki,

3. Inwestor obejmie zaoferowane mu akcje serii H i opłaci je wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 23 283 210,28 zł, przy czym wkład pieniężny zostanie wpłacony w dwóch transzach:

• kwota 14 000 000 zł zostanie wpłacona na rachunek bankowy spółki niezwłocznie po zawarciu umowy, podjęciu uchwały i zawarciu umowy objęcia akcji,

• kwota 9 283 210,28 zł zostanie wpłacona niezwłocznie po zdematerializowaniu objętych przez inwestora akcji serii H albo (w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej) zarejestrowaniu określonych zmian w statucie spółki” – czytamy w komunikacie.

Główni akcjonariusz – Tomasz Skalski i Marek Cichewicz, jak i nowy inwestor, zobowiązali się m.in. do 5-letniego lock-upu na akcjach spółki. Ponadto spółka wprowadzi i będzie przestrzegała polityki dywidendowej, przewidującej wypłatę dywidendy na poziomie 20% rocznego zysku, pod warunkiem, że wyniesie on co najmniej 2 mln zł, podano.

Zawarcie przez Grupę Klepsydra umowy kończy proces pozyskiwania środków pieniężnych, które będą przeznaczone na realizację celu strategicznego spółki, jakim jest konsolidacja polskiego rynku pogrzebowego poprzez kolejne akwizycje. Od momentu wejścia na GPW w czerwcu 2023 r. Grupa pozyskała w sumie 30 mln zł, w ramach dwóch prywatnych ofert akcji – obecnej oraz zamkniętej w lipcu 2023 r., w ramach której do spółki trafiło 6,75 mln zł, podano także.

Firma Global Funeral Services została założona w 2017 roku przez dwie rodzinne firmy pogrzebowe, GRUP VFV SL i Cabré Junqueras SA. Zarządzają one największą siecią domów pogrzebowych (51 domów pogrzebowych), krematoriów (15 krematoriów) i cmentarzy (23 cmentarze pod pełnym zarządzaniem Grupy oraz 297 cmentarzy częściowo zarządzanych przez Grupę, w sumie blisko 83 tys. grobów) na terenie Katalonii i Wysp Balearów. W 2022 roku Grupa przeprowadziła 21 300 pogrzebów oraz blisko 13 800 kremacji. Łączne przychody Grupy w 2022 roku wyniosły 76,6 mln euro, natomiast EBITDA 16,9 mln euro.

Grupa Klepsydra to wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews