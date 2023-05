Erbud wyszedł obronną ręką z trudnego 2022 roku. Obecnie spółka wchodzi w segment budownictwa drewnianego modułowego. Pozwoli to minimalizować ryzyka związane z tradycyjnym budownictwem kubaturowym.

„Przy miksie sprzedażowym, który mamy, gdzie na prawie 3,9 mld zł połowę stanowiło budownictwo kubaturowe, które bardzo mocno odczuło działania wojenne w Ukrainie, inflację, wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost cen surowców. To w momencie, gdy weszliśmy w rok 2022 z rekordowym portfelem, prawie 4 mld zł – a to były kontrakty oferowane i umowy podpisywane w zupełnie innej rzeczywistości – to w lutym mieliśmy duży stres spowodowany tym, jak udadzą nam się negocjacje z inwestorami. Także ten wynik nas w pełni satysfakcjonuje” – mówi Agnieszka Głowacka, Wiceprezes Zarządu, ERBUD SA.

