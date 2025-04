Szeroki indeks warszawskiej giełdy przekroczył dziś historyczny poziom 100 tys. pkt. Jak zauważył prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski, główne indeksy na warszawskim parkiecie są w br. „najmocniejsze na świecie i zyskują już ponad 25%”.

„Mamy to! Indeks WIG dzisiaj przekroczył 100 000 punktów! To historyczny moment dla polskiego rynku kapitałowego i symbol zaufania inwestorów do siły naszej gospodarki. Od początku roku główne indeksy GPW są najmocniejsze na świecie i zyskują już ponad 25%!” – napisał Bardziłowski na swoim profilu na platformie X.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews