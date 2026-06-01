Główni akcjonariusze Grupy WP nie planują wycofania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes i akcjonariusz Jacek Świderski.

„Rzeczywiście pojawiły się takie informacje, którym wprost zaprzeczają chociażby dokumenty. Nie planowaliśmy i nie planujemy zdejmowania spółki z giełdy” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

Pod koniec kwietnia strony porozumienia – Wirtualna Polska Holding, Orfe, 10X, Albemuth Inwestycje, Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota – wezwały do zapisywania się na sprzedaż 18 449 050 akcji spółki Wirtualna Polska Holding w związku z planowanym nabyciem akcji uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez wzywających, 100% ogólnej liczby głosów w WP Holding. Akcje reprezentują łącznie około 61,96% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do wykonywania około 44,93% głosów na walnym zgromadzeniu. Cena, za którą podmioty nabywające akcje zobowiązują się nabyć akcje, wynosi 59 zł za jedną akcję.

Podmiotem pośredniczącym jest Erste Bank Polska – Erste Biuro Maklerskie.

Według harmonogramu data zakończenia przyjmowania zapisów to 2 czerwca, przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji: 8 czerwca, a przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji: 10 czerwca 2026 r.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW.

