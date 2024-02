XX ZW Investment Group – akcjonariusz XTB – rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariusza ok. 8,2 mln akcji, stanowiących ok. 6,97% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo ogólnej liczby głosów, podało XTB. Zakładając sprzedaż wszystkich akcji sprzedawanych w ramach procesu ABB, akcjonariusz będzie posiadał ok. 63,43 mln akcji spółki, stanowiących ok. 53,95% kapitału.

W związku z ABB Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander i UBS AG London Branch pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu, czytamy w komunikacie.

„Zgodnie z zawiadomieniem:

– rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie.

– cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz ostateczna liczba akcji sprzedawanych, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.

– akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.

– zamiarem akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju.

– w związku z ABB, akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB” – podano także.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews