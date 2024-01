Gobarto zawarł warunkową, przedwstępną umowy nabycia 100% udziałów w spółce Albo z siedzibą w Radomiu za cenę 17 mln zł z możliwą korektą ceny w dół w zależności od wyników spółki, podało Gobarto. Po uzyskaniu zgody na koncentrację i ostatecznym nabyciu przedmiotowych udziałów Gobarto rozszerzy działalność swojej grupy kapitałowej o hurtownię wędlin, drobiu i przetworów zlokalizowaną w środkowej Polsce.

Gobarto należy do grupy kapitałowej Cedrob, która prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż. Gobarto jest częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej.

Źródło: ISBnews