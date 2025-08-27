Gobarto odnotowało 17,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 12,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 26,67 mln zł wobec 22,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41,54 mln zł wobec 36,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 988,42 mln zł wobec 867,86 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 13,94 mln zł wobec 34,59 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 1 897,29 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1 753,21 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 61,22 mln zł wobec 79,68 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa Gobarto w okresie 6 miesięcy 2025 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 897 293 tys. zł, Przychody eksportowe wyniosły 150 549 tys. zł, a ich udział w strukturze przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 7,93%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 5,93 mln zł wobec 0,62 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Gobarto jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej koncentrującym swoją działalność na hodowli trzody chlewnej, skupie, uboju oraz rozbiorze i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach. Gobarto – notowane na rynku głównym GPW – jest podmiotem zależnym od Cedrob, który jest większościowym akcjonariuszem spółki.

Źródło: ISBnews