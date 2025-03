Gobarto odnotowało 34,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego do akcjonariuszy jednostki dominującej w 2024 r. wobec 96,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 68,03 mln zł wobec 129,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 126,18 mln zł wobec 182,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 729,61 mln zł wobec 3 420,14 mln zł rok wcześniej.

„Wysokie ceny surowca oraz zmniejszona podaż przyczyniły się do poprawy rentowności działalności związanej z produkcją zarodową, która w 2024 roku osiągała stabilne zyski. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży naszego segmentu trzoda chlewna wzrosły rok do roku o 3%, osiągając poziom niemal 584 mln zł, przy zysku operacyjnym segmentu na poziomie 51,8 mln zł” – napisał prezes Marcin Śliwiński w liście dołączonym do raportu.

„Pomimo presji cenowej w drugiej połowie roku oraz ograniczonej dostępności surowca, Grupa Gobarto zrealizowała bardzo dobre wyniki w segmencie mięsa i wędlin osiągając ponad 3 679 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy wskaźniku EBITDA na poziomie ponad 52,5 mln zł. Kluczowe czynniki sukcesu obejmowały:

• wzrost wolumenu uboju – w 2024 roku liczba ubitych sztuk trzody wyniosła 1,4 mln, co oznacza wzrost o 18% względem 2023 roku;

• rozwój sieci dystrybucyjnej – wzrost sprzedaży w ramach własnej sieci dystrybucji przyczynił się do poprawy wyników EBITDA w segmencie mięso i wędliny” – wymienił też prezes.

Śliwiński ocenił, że biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, sytuacja finansowa Grupy Gobarto w 2024 roku pozostaje dobra.

„Optymalizacja procesów oraz racjonalne zarządzanie kosztami pozwoliły w okresie 12 miesięcy 2024 roku osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 3 729 mln zł, w tym przychody eksportowe 370,3 mln zł, przy ich udziale w strukturze przychodów ogółem stanowiącym niemal 10%” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 10,83 mln zł w 2024 r. wobec 22,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Gobarto jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej koncentrującym swoją działalność na hodowli trzody chlewnej, skupie, uboju oraz rozbiorze i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach. Gobarto – notowane na rynku głównym GPW – jest podmiotem zależnym od Cedrob, który jest większościowym akcjonariuszem spółki.

Źródło: ISBnews