Gobarto odnotowało 36,46 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2025 r. wobec 34,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 10,68 mln zł wobec 68,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 53,56 mln zł wobec 126,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 829,02 mln zł w 2025 r. wobec 3 729,61 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę w 2025 roku pozostawały pod istotnym wpływem niesprzyjających uwarunkowań rynkowych w sektorze mięsa wieprzowego. W analizowanym okresie na rynku europejskim obserwowano spadek cen żywca wieprzowego oraz mięsa wieprzowego w porównaniu z poziomami notowanymi w roku poprzednim. Średnia cena klasy E w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 1,9 EUR/kg i była o blisko 9% niższa niż od uzyskanej w roku 2024. Na rynku krajowym zjawisko to było również widoczne – w ostatnim kwartale 2025 roku średnie ceny skupu żywca wieprzowego wynosiły ok. 5,1-5,7 zł/kg, wobec ok. 6,1-6,7 zł/kg rok wcześniej, co oznacza spadek o ponad 15% r/r. Trend spadkowy był konsekwencją zwiększonej podaży surowca w części krajów Unii Europejskiej” – napisał prezes Karol Ludwiński w liście załączonym do raportu rocznego.

„Pomimo prowadzonych działań optymalizacyjnych w zakresie procesów hodowlanych oraz zarządzania łańcuchem dostaw, produkcja tuczowa pozostawała pod presją niższych cen rynkowych. W tak wymagającym otoczeniu rynkowym Grupa osiągnęła dobre wyniki operacyjne w segmencie mięsa i wędlin” – dodał.

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki tego segmentu obejmowały:

– wzrost wolumenu uboju – w 2025 roku liczba ubitych sztuk wyniosła ok. 1,5 mln, co oznacza wzrost o ok. 10% względem 2024 roku,

– rozwój sieci dystrybucyjnej – zwiększenie sprzedaży w ramach własnych kanałów dystrybucji przyczyniło się do poprawy wyników operacyjnych oraz poziomu EBITDA w segmencie mięsa i wędlin, wymienił prezes.

„Na poziomie skonsolidowanym Grupa Gobarto osiągnęła w 2025 roku wskaźnik EBITDA na poziomie 53,5 mln zł, a przychody eksportowe wyniosły ponad 300 mln zł. Warto również nadmienić, iż w minionym roku Grupa zrealizowała ważne inwestycje. Objęły one m.in.: rozwój segmentu fermowego poprzez budowę fermy zarodowej, biogazowni oraz kontynuowanie programu Gobarto 500, rozwój segmentu dystrybucyjnego oraz liczne modernizacje zakładu ubojowego. Inwestycje te pozytywnie wpłyną na wyniki Grupy Gobarto w dłuższej perspektywie czasu i wzmocnią jej pozycje rynkową” – czytamy także w liście.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2025 r. wyniosła 16,3 mln zł wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Gobarto jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej koncentrującym swoją działalność na hodowli trzody chlewnej, skupie, uboju oraz rozbiorze i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach. Gobarto – notowane na rynku głównym GPW – jest podmiotem zależnym od Cedrob, który jest większościowym akcjonariuszem spółki.

