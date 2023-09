Gobarto nabyło 100% udziałów w Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne i Franko Dystrybucja, podała spółka. Łączna cena wyniosła 30,36 mln zł.

„Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informację poufną o nabyciu 100% udziałów w Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz 100% udziałów w Franko Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku za łączną cenę 30 358 000 zł, finalizując działania akwizycyjne na polu dystrybucji określone we wcześniejszych wyżej wskazanych, raportach bieżących” – czytamy w komunikacie.

Gobarto należy do grupy kapitałowej Cedrob, która prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż. Gobarto jest częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej.

Źródło: ISBnews