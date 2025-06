GPW Benchmark zakończyła prace nad nowymi indeksami, które pozwalają odzwierciedlać poziom krótkoterminowych stóp procentowych. W skład opracowanych indeksów wchodzą: indeks stopy procentowej POLSTR oraz Rodzina Indeksów Składanych POLSTR, opracowywanych na zdefiniowane okresy: jednego miesiąca, trzech miesięcy i sześciu miesięcy oraz indeks jednopodstawowy, podała GPW. W przyszłości nowe indeksy będą mogły być zamiennikiem dla obecnie wykorzystywanego wskaźnika referencyjnego WIBOR.

„W związku z prowadzoną reformą wskaźników referencyjnych, Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NRG) podjął decyzję o wyborze POLSTR (Polish Short Term Rate) jako docelowego wskaźnika referencyjnego stóp procentowych, który miałby zastąpić WIBOR w przypadku zaprzestania jego opracowywania […] Zgodnie z harmonogramem reformy wskaźników referencyjnych, 2 czerwca 2025 roku GPW Benchmark rozpoczęła wyznaczanie indeksu stóp procentowych POLSTR oraz Rodziny Indeksów Składanych POLSTR spełniających wymagania Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych” – czytamy w komunikacie.

Administratorem POLSTR jest GPW Benchmark – podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisany do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wskazano.

„POLSTR jest indeksem wyznaczanym w oparciu o jednodniowe transakcje depozytowe z danego dnia roboczego. Na podstawie historycznych wartości POLSTR wyznaczane są indeksy należące do Rodziny Indeksów Składanych POLSTR:

POLSTR 1M Stopa Składana, POLSTR 3M Stopa Składana, POLSTR 6M Stopa Składana, które odzwierciedlają stopę procentową skalkulowaną zgodnie z metodą procentu składanego, powstającą poprzez złożenie jednodniowych stóp procentowych wyrażonych przez wartości POLSTR w określonym terminie zapadalności predefiniowanym wstecz;

POLSTR Indeks Jednopodstawowy to wyrażona w punktach indeksowych skumulowana wartość inwestycji oprocentowanej według POLSTR. Data startowa tego indeksu to 4 stycznia 2021 roku, a wartość początkowa wynosi 100″ – czytamy dalej.

GPW podała, że POLSTR jest wyznaczany w każdy dzień roboczy o godz. 8:55 i publikowany o godz. 12:55 na stronie internetowej administratora. Na podstawie jego wartości wyznaczane są indeksy składane, które mogą znaleźć zastosowanie w umowach finansowych, instrumentach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych.

Indeksy POLSTR Stopa Składana należą do kategorii indeksów „patrzących wstecz”, co oznacza, że stopniowo – poprzez wpływ czasu – uwzględniają zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczną, w tym dokonane już zmiany poziomu stóp procentowych NBP. To odróżnia je od wskaźnika WIBOR, który należy do indeksów „patrzących wprzód” i opiera się na oczekiwaniach co do przyszłych poziomów stóp. GPW Benchmark określa POLSTR jako indeks stopy procentowej, która jest bliska stopie wolnej od ryzyka, czyli tak zwanej Risk Free Rate.

Źródło: ISBnews