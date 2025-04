GPW Benchmark ogłosił rozpoczęcie konsultacji publicznych dotyczących zmian w metodzie opracowywania wskaźników referencyjnych wchodzących w skład Rodziny Indeksów Giełdowych. Celem konsultacji jest dalsze dostosowanie zasad funkcjonowania indeksów do realiów rynku oraz zwiększenie ich przejrzystości, podała spółka. Uwagi i opinie można zgłaszać do 13 maja 2025 r.

„Nowe propozycje obejmują m.in. zmianę liczby spółek na listach rezerwowych indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, tak aby odpowiadały one proporcjonalnie wielkości portfeli poszczególnych indeksów. W przypadku indeksu WIG20 grono emitentów z najwyższą kapitalizacją rynkową, z którego następowałaby kwalifikacja na listę rezerwową miałoby zostać rozszerzone do większej niż obecnie liczby spółek. Dodatkowo zaproponowano doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad uwzględniania kapitalizacji spółek z określeniem, kiedy stosuje się kapitalizację całkowitą, a kiedy opartą na akcjach w wolnym obrocie, szczególnie w odniesieniu do spółek zagranicznych notowanych na dwóch rynkach” – czytamy w komunikacie.

GPW Benchmark przedstawiła również strategię postępowania w odniesieniu do indeksów giełdowych w związku z zaprezentowaną przez GPW zmianą zasad zawierania transakcji cross oraz publikowania informacji o takich transakcjach w związku z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego WATS.

„W osobnym trybie, bez przeprowadzania konsultacji publicznych, administrator planuje wprowadzić zmiany w sposobie limitowania udziałów największych spółek – obejmujące zarówno korekty okresowe, jak i sytuacje nadzwyczajne, np. po debiucie spółki i kwalifikacji do indeksu w ramach tzw. 'szybkiej ścieżki'” – czytamy dalej.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 13 maja 2025 r. Podsumowanie wyników konsultacji zostanie opublikowane po ich zakończeniu i przyjęciu przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews