Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o wprowadzeniu akcji Purple Ray Studio do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka Purple Ray Studio.

„Nasz debiut na rynku NewConnect zbliża się wielkimi krokami. Czekamy na wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji, co pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał spółki i wspierać rozwój projektów zarówno w branży gier, jak i w nowych obszarach technologii” – powiedział prezes Robert Baranowski, cytowany w komunikacie.

„Spółka, która równolegle rozwija kompetencje w obszarze technologii dual-use, m.in. poprzez współpracę z Farada Group nad rozwiązaniami z zakresu wizualizacji, symulacji i narzędzi szkoleniowych dla sektora dronowego, czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań swoich akcji. Wejście na giełdę stanowi dla Purple Ray Studio kluczowy etap wzmacniający jego pozycję zarówno w branży gier, jak i w projektach technologicznych o zastosowaniach cywilno-wojskowych” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą zarządu GPW do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostanie wprowadzonych: 988.000 akcji serii B, 153.448 akcji serii C oraz 293.346 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podano także.

Purple Ray Studio to niezależne warszawskie studio produkujące gry, założone w 2022 r. Spółka skupia się na tworzeniu tytułów, które dostarczają graczom rozrywki i oferują oszałamiającą wizualnie oprawę graficzną. Firma jest znana z tytułu Boti: Byteland Overclocked. Jej głównym akcjonariuszem jest Gravier Investment ASI.

Źródło: ISBnews